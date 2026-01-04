Sulla scopa con la Befana alla scoperta delle leggende calabresi

Scopri le leggende calabresi legate alla figura della Befana e alla sua tradizione. In questo articolo, esploreremo le storie e i simbolismi che accompagnano questa tradizione, radicata nel patrimonio culturale della Calabria. Un viaggio tra miti e usanze che arricchiscono l’immaginario popolare, offrendo uno sguardo autentico sulla figura della Befana e il suo ruolo nel folklore locale.

"L'Epifania tutte le feste si porta via", recita un antico detto. Il 6 gennaio, tradizionale ricorrenza cristiana, chiude infatti con l'arrivo dei Re Magi e della Befana il lungo e amato periodo delle festività natalizie. La storia di Gasparre, Melchiorre e BaldassarreLa storia dei Magi, avvolta.

