Sul Tubone nessuna parola dal sindaco

Sul progetto Tubone a San Miniato, il sindaco non ha rilasciato dichiarazioni recenti. Negli ultimi dieci anni, non si sono registrati avanzamenti significativi e il rapporto costi-benefici è stato spesso messo in discussione dalle associazioni imprenditoriali, soprattutto in relazione alla crisi del settore conciario. In passato, sono state proposte iniziative di studio per valutare lo stato di attuazione e eventuali ridefinizioni del progetto.

SAN MINIATO "Negli ultimi dieci anni non risulta che la realizzazione del progetto Tubone sia andata avanti e in alcune occasioni le associazioni imprenditoriali hanno posto la questione del rapporto costi-benefici in rapporto alla mutata situazione economica, e in un paio di occasioni la sottoscritta ha proposto al consiglio comunale di San Miniato, che stava discutendo mozioni o interpellanze sulla crisi del settore conciario, l'opportunità di iniziative di studio tese anche a fare il punto sullo stato di attuazione di certi programmi, come ad esempio il Tubone ed eventualmente ridefinirli". Lo scrive Manola Guazzini del Gruppo Misto, opposizione in consiglio comunale a San Miniato, in una interpellanza al sindaco Simone Giglioli.

