Sul carnevale un convegno nazionale.

A Santa Croce, una settimana prima del Carnevale d'Autore, si terrà un convegno nazionale intitolato

SANTA CROCE Una settimana esatta prima del primo corso del Carnevale d’Autore, Santa Croce ospiterà un convegno di livello nazionale con tavola rotonda dal titolo "Il Carnevale: festa antica nel terzo millennio", un’occasione per parlare d’ identità, futuro e ruolo del carnevale oggi, insieme ad istituzioni, studiosi e protagonisti del settore. L’appuntamento sarà alle 16 di sabato 24 gennaio nell’auditorium della sede del Polo tecnologico conciario, in via padre Ernesto Balducci a Santa Croce. Le maschere torneranno in strada nelle domeniche 1, 8 e 15 febbraio (eventuale recupero il 22). E in questi giorni fibrillano già le sedi dei quattro gruppi che sono l’anima del carnevale di Santa Croce (Gli Spensierati, Il Nuovo Astro, La Lupa e La Nuova Luna). 🔗 Leggi su Lanazione.it

