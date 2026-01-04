Sucic protagonista del Matchday Programme | Impatto incredibile all’Inter

Petar Sucic, protagonista del Matchday Programme dell’Inter, riflette sul suo percorso nel calcio. Nato da una passione spontanea, il centrocampista nerazzurro condivide il suo amore per il pallone e l’impatto che questa passione ha avuto sulla sua carriera. In questa occasione, Sucic racconta come il calcio sia diventato parte integrante della sua vita, sottolineando il suo impegno e la sua crescita nel mondo del calcio professionistico.

La passione per il calcio di Petar Sucic nasce come per tanti bambini, in modo spontaneo e genuino. A raccontarlo è lo stesso centrocampista nerazzurro nel Matchday Programme di Inter-Bologna: “È stato tutto naturale: ho visto un pallone e me ne sono subito innamorato. Giocavo sempre con gli amici nel campetto dietro la scuola, ed è lì che ha preso forma il mio sogno”. Sucic e le sua caratteristiche. Sucic si sofferma poi sulle sue caratteristiche tecniche e mentali, frutto di un percorso costruito con pazienza e lavoro quotidiano: “La tecnica, la visione di gioco e la possibilità di aiutare la squadra in più ruoli sono aspetti su cui ho lavorato tanto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

