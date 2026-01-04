La media Valtenna celebra il successo dei Gruve, vincitori alla 19ª edizione dell’Homeless Fest di Macerata. Il giovane gruppo sta attualmente lavorando al loro nuovo album, previsto per il 9 gennaio. Un risultato che testimonia il talento emergente della scena musicale locale, in un contesto di crescita e consolidamento.

Sono freschi della vittoria alla 19esima edizione dell’Homeless Fest di Macerata, e ora il giovanissimo gruppo ‘Gruve’ della media Valtenna, sta lavorando al nuovo album in uscita il 9 gennaio. Allessandro Azzurro (front man della formazione), Giordano Alessandrini (chitarrista e tastierista), Nicolò Mattii (batterista), Enrico Maria Capretta (chitarrista e basso) e Giordano Moriconi (chitarrista) qualche tempo fa sono venuti a conoscenza dell’esistenza del concorso per gruppi emergenti ‘Homeless Fest’ che si svolge da quasi un ventennio a Macerata, soprattutto perché in palio c’era l’opportunità di incidere gratuitamente alcuni brani in uno studio di registrazione e alla fine si sono decisi a partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Successo per la media Valtenna. I Gruve vincono a Macerata.

