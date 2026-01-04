Hideo Kojima ha commentato il finale di Stranger Things 5, la serie Netflix che si è affermata come una delle più apprezzate degli ultimi anni. L’episodio conclusivo, rilasciato recentemente, ha suscitato interesse tra fan e critici, consolidando la popolarità della serie. In questo articolo, analizzeremo le sue parole e il significato della conclusione della quinta stagione, evidenziando gli aspetti salienti di questa saga televisiva.

Pochi giorni fa è stato rilasciato l’ episodio finale di Stranger Things, chiudendo con la quinta stagione una delle serie più iconiche della serialità televisiva. Il finale ha avuto un forte impatto emotivo su pubblico e addetti ai lavori, attirando commenti anche da figure di spicco di altri settori creativi. Tra questi, Hideo Kojima ha voluto condividere pubblicamente le proprie riflessioni, elogiando la serie Netflix e il significato che ha avuto nel suo percorso personale e professionale. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il creatore di Death Stranding ha spiegato come Stranger Things abbia accompagnato un momento particolarmente delicato della sua vita. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Stranger Things 5, Hideo Kojima commenta il finale ed elogia la serie TV Netflix

