Strage in Svizzera | allertato Pegaso Pronto il Centro grandi ustionati
Il Centro grandi ustionati di Pisa è stato attivato in risposta alla recente tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La città si prepara ad accogliere alcuni dei feriti dell’incendio, garantendo assistenza specializzata. Questa collaborazione internazionale sottolinea l’importanza di un pronto intervento sanitario in situazioni di emergenza di vasta portata.
Pisa è pronta ad accogliere alcuni dei feriti nell’incendio che ha portato alla strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. Il nostro sistema di soccorso-emergenza è stato allertato nelle scorse ore, ma l’equipaggio dell’elicottero Pegaso, né venerdì, né sabato ha potuto raggiungere il nord, a causa del tempo non buono all’altezza della Pianura Padana. Il bilancio aggiornato della tragedia tra i giovanissimi nel locale LeConstellation è di oltre 120 feriti, di cui alcuni ancora non identificati, e 40 deceduti, di cui 4 identificati e già restituiti alle famiglie. Pronto a intervenire anche il personale del Centro grandi ustionati dell’Aoup a Cisanello che da poco ha ricevuto un riconoscimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
