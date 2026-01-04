Strage di cuccioli a Natale comprati tutti nello stesso negozio sono morti dopo pochi giorni
A Natale, numerosi cuccioli acquistati nello stesso negozio sono deceduti pochi giorni dopo l’acquisto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i clienti e l’intera comunità, sollevando interrogativi sulla tutela degli animali e sulle pratiche commerciali adottate. L’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’Associazione, ha annunciato che sta lavorando per chiarire le cause di questa triste vicenda e garantire trasparenza.
“Sono decine le persone che mi stanno contattando per fare luce sulla morte straziante, avvenuta in pochissimi giorni, di cuccioli di cane, tutti assai costosi, acquistati come regalo di Natale nello stesso punto vendita”, spiega a NapoliToday l’avvocato Angelo Pisani, leader della Associazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
STRAGE DI CANI AL CANILE SANITARIO DI CITTÀ SANT’ANGELO (PE) Animali innocenti, cuccioli e adulti, uccisi con Tanax senza la sedazione prevista per legge. Una morte lenta, dolorosa e crudele, inflitta da chi avrebbe dovuto curarli e proteggerli. Seco - facebook.com facebook
