Strage di Crans-Montana il ministro Tajani | Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate
Il ministro Tajani ha confermato che le vittime italiane nella strage di Crans-Montana sono sei, tutte confermate. Tra le persone coinvolte ci sono anche 14 feriti, di cui nove ricoverati all’ospedale di Niguarda a Milano. Le autorità stanno ancora lavorando per fare luce sulle cause dell’incendio e supportare le famiglie colpite.
Le storie dei ragazzi che hanno perso la vita nell'incendio. Dei 14 feriti, nove sono all'ospedale di Niguarda a Milano. Identificati anche i due feriti di cui non si conosceva il nome. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Strage di Crans Montana, Tajani: Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera.
