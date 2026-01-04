Strage di Crans-Montana il ministro Tajani | Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate

Il ministro Tajani ha confermato che le vittime italiane nella strage di Crans-Montana sono sei, tutte confermate. Tra le persone coinvolte ci sono anche 14 feriti, di cui nove ricoverati all’ospedale di Niguarda a Milano. Le autorità stanno ancora lavorando per fare luce sulle cause dell’incendio e supportare le famiglie colpite.

Antonio Tajani a Crans-Montana dopo la strage, il gesto del ministro per le famiglie degli italiani dispersi - Il ministro Antonio Tajani è in prima linea per dare ai familiari delle vittime della strage a Crans- virgilio.it

Strage di Crans-Montana: Tajani sul posto, annunciati sviluppi identificazione corpi - Montana e ha aggiornato in merito ai corpi identificati e svelato che ci sono ancora connazionali dispersi. notizie.it

ULTIM'ORA - Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana mdst.it/45sYX37 - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

