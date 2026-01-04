Strage di Crans-Montana identificata la quarta vittima italiana | chi era la 16enne Chiara Costanzo

4 gen 2026

È stata identificata la quarta vittima italiana della strage di Crans-Montana: si tratta della 16enne Chiara Costanzo. La sua tragica perdita si aggiunge alle altre vittime italiane coinvolte nell’incidente, suscitando cordoglio e commozione. La famiglia e gli amici di Chiara sono profondamente colpiti da questa dolorosa circostanza, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

È la 16enne Chiara Costanzo la quarta vittima italiana della strage di Crans-Montana identificata in queste ore. La giovane risultava dispersa. Restano altri due italiani da identificare mentre il bilancio delle giovanissime vittime italiane sale ufficialmente a 4. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

