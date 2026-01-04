Strage di Crans-Montana identificata la quarta vittima italiana | chi era la 16enne Chiara Costanzo

È stata identificata la quarta vittima italiana della strage di Crans-Montana: si tratta della 16enne Chiara Costanzo. La sua tragica perdita si aggiunge alle altre vittime italiane coinvolte nell’incidente, suscitando cordoglio e commozione. La famiglia e gli amici di Chiara sono profondamente colpiti da questa dolorosa circostanza, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

È la 16enne Chiara Costanzo la quarta vittima italiana della strage di Crans-Montana identificata in queste ore. La giovane risultava dispersa. Restano altri due italiani da identificare mentre il bilancio delle giovanissime vittime italiane sale ufficialmente a 4. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: La 16enne Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata della strage di Crans-Montana Leggi anche: Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è Chiara Costanzo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana: 3 le vittime italiane. Indagati i due gestori per omicidio e lesioni personali; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Identificati ufficialmente tre morti italiani: Tamburi, Galeppini e Barosi. «Raggiunti i 500-600 gradi durante l'incendio». Indagati i proprietari del locale; I 6 dispersi italiani nella strage a Crans-Montana: “Corpi resi irriconoscibili dalle fiamme”. Nessuna vittima già identificata; Crans-Montana, identificate tre vittime italiane. Strage di Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: chi era la 16enne Chiara Costanzo - È la 16enne Chiara Costanzo la quarta vittima italiana della strage di Crans- fanpage.it

Strage di Crans-Montana, quattro vittime italiane identificate. Ancora due i dispersi. Apprensione per i comaschi coinvolti - Sale il numero delle vittime dell’incendio di Crans- espansionetv.it

Strage di Crans-Montana, identificate altre vittime: confermati tre giovani italiani, due dispersi - Montana: identificate altre vittime, confermati tre giovani italiani morti. quotidianopiemontese.it

+++ +++ Strage Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi https://gazzettadelsud.it/p=2151849 - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.