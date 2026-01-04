Strage di Crans Montana i tre ragazzi italiani che mancano all’appello | chi sono Riccardo Chiara e Sofia

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta a Capodanno, ha coinvolto diverse persone, tra cui tre giovani italiani: Riccardo, Chiara e Sofia. La loro scomparsa rappresenta un ulteriore elemento di dolore in una vicenda che ha lasciato molte famiglie in attesa di risposte. La ricerca dei ragazzi continua, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze di questa difficile tragedia.

Non è ancora chiusa la pagina più dolorosa della strage di Capodanno a Crans-Montana, dove l'incendio scoppiato nel bar Le Constellation ha provocato morti, feriti e decine di famiglie sospese nell'attesa. All'appello mancano ancora Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi, gli ultimi tre italiani che risultano ufficialmente dispersi dopo il rogo. Con il passare delle ore, però, le speranze di ritrovarli in vita si assottigliano sempre di più, mentre proseguono le operazioni di identificazione. Familiari e amici continuano ad aggrapparsi a ogni possibile spiraglio, nella speranza che uno dei nomi ancora senza risposta possa emergere tra i feriti non identificati.

