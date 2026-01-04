La Farnesina ha annunciato che le sei salme dei cittadini italiani deceduti nella strage di Crans-Montana saranno rimpatriate domani, domenica 5 gennaio, a bordo di un volo dell’Aeronautica militare italiana. L’operazione si svolgerà nel rispetto delle procedure di protocollo e rappresenta un momento di vicinanza alle famiglie coinvolte in questa tragedia.

Le sei salme dei cittadini italiani morti nella strage di Crans-Montana saranno rimpatriate domani, domenica 5 gennaio, con un volo dell’Aeronautica militare italiana. Lo conferma una nota ufficiale della Farnesina, che fornisce i dettagli dell’operazione coordinata con le autorità svizzere e con la Protezione civile. Secondo quanto comunicato, il velivolo atterrerà alle 10 all’aeroporto di Sion, località dove si trova la camera mortuaria che ospita le salme, e ripartirà alle 10.50 diretto in Italia. L’arrivo è previsto prima a Milano Linate e successivamente a Roma Ciampino. In segno di omaggio alle vittime, le autorità svizzere predisporranno un picchetto d’onore all’aeroporto di Sion prima della partenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di Crans-Montana, Farnesina: “Le salme rimpatriate domani con volo militare”

