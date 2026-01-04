Strage di Crans Montana | cosa non torna

Il tragico evento di Capodanno a Crans Montana ha sollevato diverse domande riguardo ai fatti accaduti nel locale svizzero. In questo articolo analizziamo quanto emerso e cerchiamo di chiarire le incongruenze che circondano la vicenda, offrendo un quadro preciso e imparziale su quanto accaduto quella notte.

Ricostruiamo cosa è accaduto a Capodanno nel locale di Crans Montana, in Svizzera, e cosa non torna. Strage a Crans-Montana, cosa non torna: il sovraffollamento, l'unica uscita, le complicazioni per la fuga e le pagine social chiuse - Dopo il devastante incendio scoppiato in un bar della località sciistica di Crans-

Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Strage di Crans-Montana, un testimone: Era una festa di giovanissimi

+++ Strage di Crans-Montana, sei le vittime italiane accertate - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

