Strage di Crans-Montana altre 16 vittime identificate Ultime notizie | non ci sono italiani
Il 4 gennaio 2025, a Crans-Montana, sono state identificate ufficialmente altre 16 delle 40 vittime della tragedia del Constellation. Questa conferma si aggiunge alle otto già riconosciute, portando a 24 il numero totale delle vittime identificate finora. Non risultano vittime italiane tra i nomi ufficiali comunicati. La situazione resta sotto osservazione mentre le indagini proseguono.
Ginevra, 4 gennaio 2025 – Altre 16 delle 40 vittime del Constellation hanno ora un nome. Sono state identificate formalmente oggi, quattro giorni dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana e si uniscono alle 8 salme già riconosciute finora. Non ci sono novità per le famiglia italiane: nell’elenco aggiornato il computo dei connazionali deceduti è fermo. Ieri è stata data l’ufficialità della morte di Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, 16 anni tutti e tre. Così come 16 anni aveva Chiara Costanzo: per lei le speranze si erano già spente il giorno prima. Sono invece 14 i connazionali feriti, di cui 9 già rimpatriati, tutti ricoverati nel reparto grandi ustioni del Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
