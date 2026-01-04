Strage di Capodanno gestori del bar di Crans-Montana indagati per omicidio

A Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, si è verificato un incendio nel pub Le Constellation, che ha causato la morte di sei persone, tutte di origine italiana. Le autorità hanno avviato indagini sui gestori del locale, sospettati di aver contribuito alla tragedia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richiesta di chiarezza sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

Sono confermate le sei vittime italiane nell'incendio del pub Le Constellation a Crans Montana, a Capodanno. L'informazione arriva direttamente dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate", ha detto al TG2. Le salme rientreranno in Italia.

Strage di Capodanno a Crans-Montana: la Procura iscrive i proprietari del locale nel registro degli indagati - Montana: i proprietari del locale indagati dalla Procura, al centro dell’inchiesta sulle cause dell’incendio mortale. notizie.it

+++ Strage di Capodanno in Svizzera: identificata la quarta vittima italiana x.com

Si allunga il bilancio delle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. Nella mattinata di oggi è stata ufficialmente identificata anche Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano, quarta vittima italiana dell’incendio divampato nella notte del 31 dice - facebook.com facebook

