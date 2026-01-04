Strage Crans Montana Tajani | Purtroppo le vittime italiane sono sei tutte accertate

Dopo tre giorni dall’incidente di Crans Montana, il ministro degli Esteri Tajani ha confermato che le vittime italiane sono sei, tutte ufficialmente identificate. Tra le vittime si trovano giovani di diverse età e provenienze, tra cui Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi. La notizia rappresenta un momento di grande dolore per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità italiana.

Purtroppo, quindi, dopo tre giorni dalla tragedia, a Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini e a Chiara Costanzo, si aggiungono il sedicenne romano Riccardo Minghetti e la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi.

