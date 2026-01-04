Strage a Crans Montana Tajani | Accertate sei vittime italiane Identificati tre sedicenni

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che sono state identificate sei vittime italiane nella tragedia di Crans-Montana, dove un incendio ha causato la morte di 40 persone durante la notte di Capodanno 2026. Tra le vittime, sono stati riconosciuti tre sedicenni. La notizia si aggiunge alle delicate verifiche in corso per chiarire le cause dell’incendio e il coinvolgimento delle vittime italiane.

