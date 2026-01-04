L’incidente avvenuto a Crans-Montana ha sconvolto l’Istituto Moreschi di Milano, dove il ritorno a scuola sarà segnato dal dolore. La comunità scolastica ricorda Chiara Costanzo, vittima della tragedia, alla quale intende dedicare uno spazio speciale. La perdita di un’alunna così giovane lascia un vuoto difficile da colmare e richiama l’attenzione sull’importanza di garantire sempre la sicurezza dei nostri studenti.

Milano – Il rientro a scuola dopo le vacanze sarà amaro all’Istituto Moreschi di via San Michele del Carso. Perché in terza liceo scientifico un banco sarà vuoto. Perché Chiara Costanzo non tornerà più dalle persone che l’amavano. È tra le giovanissime vittime che non hanno avuto scampo nella trappola di fuoco che ha spezzato 40 vite e ferito oltre 120 ragazzi la notte di Capodanno a Crans-Montana. “Abbiamo saputo che hanno riconosciuto il corpo di Chiara: non ce l’ha fatta, siamo distrutte, per noi era come una sorella”, piangevano le amiche venerdì pomeriggio. Poi la conferma dai familiari, che fino all’ultimo hanno sperato che la figlia fosse tra i feriti non ancora identificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage a Crans-Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà straziante. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo della sua scuola”

Leggi anche: Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà straziante. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo della sua scuola”

Leggi anche: Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà amaro. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Capodanno nero | Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Crans-Montana, la comunità dei milanesi in lutto: “Quel locale un bunker senza uscite, ora vogliamo verità e giustizia”.

Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più» - Andrea Costanzo, ex dirigente di un’industria farmaceutica, è stato chiamato per il riconoscimento della figlia sedicenne. vanityfair.it