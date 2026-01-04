Strade disastrate nella località di mare | un progetto da 750mila euro per riqualificare la zona

Il Comune di Marina Romea ha avviato un progetto da 750 mila euro per la riqualificazione delle strade della zona. L’intervento prevede il ripristino delle arterie più deteriorate, migliorando la sicurezza e la qualità della viabilità locale. Questa iniziativa mira a restituire dignità e funzionalità alle vie di accesso, favorendo un ambiente più sicuro e accogliente per residenti e visitatori.

Strade dissestate al limite della sicurezza e anche della sopportazione dei cittadini. Ora il Comune si muove per sistemare le vie più disastrate di Marina Romea. A fine anno la Giunta ravennate ha infatti approvato un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dei dissesti provocati dalle.

