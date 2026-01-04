Storica attività di Terni | Ogni giovane accolto al centro ippico è un dono prezioso Empatia e spontaneità fanno la differenza

Il centro ippico “Un cavallo per amico” a Terni vanta oltre trent’anni di esperienza nell’accoglienza e nella formazione di giovani appassionati di equitazione. Fondato e gestito da un istruttore federale dal 1995, il centro si distingue per l’attenzione all’empatia e alla spontaneità, offrendo un ambiente sicuro e stimolante per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dei cavalli. Un luogo dove ogni giovane rappresenta un dono prezioso.

Una passione pura per i cavalli coltivata da oltre trent'anni. Istruttore di equitazione federale dal 1995 e titolare del centro ippico 'Un cavallo per amico'. Lo scorso mese di settembre l'attività ha festeggiato venti anni e si pone come un punto di riferimento per tanti giovani, i quali.

