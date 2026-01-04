Stenshagen doma il Cermis ma il Tour de Ski è ancora di Klaebo Pellegrino sfiora il podio
Nel Tour de Ski 2026, Johannes Hoesflot Klaebo si aggiudica la tappa, mentre Mattis Stenshagen conquista la vittoria sul Cermis, in Val di Fiemme. Pellegrino si avvicina al podio, confermando l’equilibrio e la competitività della stagione di sci di fondo. La gara continua a dimostrare l’alta qualità dei principali atleti internazionali, con una prova che arricchisce il quadro della Coppa del Mondo.
Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, incorona il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, ma in Val di Fiemme la scalata del Cermis con cui culmina la 10 km mass start maschile in tecnica libera, premia l’altro norvegese Mattis Stenshagen. Federico Pellegrino chiude al settimo posto la final climb ed in quarta posizione in classifica generale. A Lago di Tesero, dopo la prima parte di trasferimento, in cui Klaebo tiene alto il ritmo per poi gestire l’ampio margine in vista del Cermis, si scatena il norvegese Mattis Stenshagen, che certifica così il primato nella classifica degli scalatori della manifestazione e va a vincere con il crono di 33’25?5. 🔗 Leggi su Oasport.it
