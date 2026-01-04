Starlink offrirà accesso gratuito alla banda larga ai cittadini del Venezuela fino al 3 febbraio, in seguito all’operazione statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Questa iniziativa mira a garantire connettività stabile durante questo periodo di transizione. La disponibilità temporanea di servizi Internet rappresenta un supporto importante per la popolazione locale, in un momento di cambiamenti politici e sociali nel paese.

Dopo l’ operazione statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro, fino al 3 febbraio Starlink fornirà servizi di banda larga gratuiti ai cittadini del Venezuela. In un post su X, l’account del servizio di Internet satellitare a banda larga ad alta velocità di SpaceX (e dunque di Elon Musk ), che usa una costellazione di migliaia di piccoli satelliti in orbita bassa, ha promesso «connettività continua» al Paese sudamericano, notoriamente alle prese con la censura online: basti pensare che il governo di Maduro, nel recente passato, ha bloccato Facebook, YouTube, Instagram e altre piattaforme. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Starlink fornirà banda larga gratuita al Venezuela fino al 3 febbraio

