Un uomo di 50 anni di Canicattì è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio, sospettato di aver contratto il botulismo, una rara forma di intossicazione causata da tossine batteriche. La vicenda riguarda un episodio avvenuto dopo un aperitivo, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione.

AGI - Un uomo di 50 anni di Canicattì è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio per un sospetto caso di botulismo, una rara ma seria forma di intossicazione provocata da tossine batteriche. Il malore è arrivato dopo un aperitivo consumato insieme a un gruppo di amici in un locale della città. Altri quattro partecipanti alla serata hanno accusato disturbi, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. L'indagine dell'Asp e dei carabinieri. L' Asp di Agrigento ha attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi e avviato verifiche per ricostruire la catena alimentare e individuare la possibile origine dell'intossicazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sta male dopo l'aperitivo, sospetto caso di botulismo per 50enne a Canicattì

Leggi anche: Si sente male dopo un aperitivo, 50enne ricoverato in gravi condizioni per sospetto caso di botulismo

Leggi anche: Da Favara a Canicattì per una visita medica, 50enne narese però si allontana: arrestato per evasione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Si sente male dopo un aperitivo, 50enne ricoverato in gravi condizioni per sospetto caso di botulismo - Un 50enne di Canicattì è stato ricoverato in gravi condizioni per un sospetto caso di botulismo. fanpage.it