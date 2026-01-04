Sta male dopo l' aperitivo sospetto caso di botulismo per 50enne a Canicattì

Un uomo di 50 anni di Canicattì è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio, sospettato di aver contratto il botulismo, una rara forma di intossicazione causata da tossine batteriche. La vicenda riguarda un episodio avvenuto dopo un aperitivo, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione.

AGI - Un uomo di 50 anni di Canicattì è ricoverato in  gravi condizioni  nel reparto di  rianimazione  dell'ospedale San Giovanni di Dio per un  sospetto caso di botulismo, una rara ma seria forma di  intossicazione  provocata da  tossine batteriche. Il malore è arrivato dopo un  aperitivo consumato  insieme a un gruppo di amici in un locale della città. Altri  quattro partecipanti  alla serata hanno accusato disturbi, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. L'indagine dell'Asp e dei carabinieri. L' Asp di Agrigento  ha attivato il  protocollo sanitario  previsto in questi casi e avviato  verifiche  per ricostruire la  catena alimentare  e individuare la possibile  origine dell'intossicazione. 🔗 Leggi su Agi.it

