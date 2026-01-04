Squadra Torrasi-Joselito ballottaggio Attacco confermato in blocco

La sfida si avvicina e la formazione si sta definendo: Torrasi e Joselito sono in ballottaggio per un posto nell’attacco, che rimane invariato rispetto alla precedente disposizione. Angella, a causa di un problema al polpaccio, non sarà disponibile. Giunti ha comunicato le sue richieste, mentre la squadra si prepara a scendere in campo con le scelte confermate e un occhio alle condizioni dei giocatori.

"Angella ha un problema al polpaccio e non sarà della partita. Giunti sapete qual è la situazione, ha delle richieste. Ho parlato molto con lui, non è sereno e dunque rimane a casa. Quello che abbiamo nel petto è la priorità". Giovanni Tedesco, alla vigilia del match annuncia le due assenze in casa biancorossa per la sfida di oggi sul campo del Guidonia. L'allenatore del Perugia si porta, invece, Francesco Lisi, alla sua prima convocazione in questo campionato, dopo il reintegro ufficiale del 2 gennaio. "Lisi ci può dare soluzioni, con lui posso utilizzare anche la difesa a 3. Può fare anche la mezz'ala o il trequarti nel 4-3-1-2. In regia ci sarà Bartolomei, spazio a Tumbarello, mentre per l'ultimo posto Torrasi parte in vantaggio.

Chiude l'anno con una vittoria che da fiducia per il nuovo anno il Perugia che spazza il Forli e torna a guadagnare punti preziossisimi per la sua classifica. Gara chiusa con un primo tempo perfetto con la squadra che risponde su ogni aspetto, tecnico, agonisti - facebook.com facebook

