Sprofonda strada a Bagnoli tre nuclei familiari fuori casa

A Bagnoli, Napoli, una perdita da una condotta idrica in via Silio Italico ha provocato lo sprofondamento della strada, coinvolgendo tre nuclei familiari che sono stati costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. L’incidente ha interessato il viale di accesso, il marciapiede pubblico e ha causato il crollo parziale del muro di confine tra i civici 33 e 35. La situazione richiede interventi urgenti per garantire sicurezza e ripristino.

La perdita da una condotta idrica in via Silio Italico, a Napoli, ha causato lo sprofondamento del viale d'accesso al civico 33, del marciapiede pubblico e il crollo parziale del muro di confine tra i civici 33 e 35. Al momento ci sono tre nuclei familiari che non possono rientrare nei loro appartamenti e che provvederanno in autonomia alla notte fuori casa, con l'intervento dei tecnici previsto nella mattinata di domani. Per garantire l'incolumità pubblica e privata, è stata disposta la chiusura immediata della strada nel tratto compreso tra il civico 26 di Via Silio Italico e l'incrocio con Via Eurialo.

