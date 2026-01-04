Sposi all' interno dello stadio per un servizio fotografico il Comune sporge denuncia alla polizia

Il Comune di Torre Annunziata ha presentato denuncia alla Polizia di Stato riguardo ai video pubblicati online, che mostrano una coppia di sposi in abito nuziale durante un servizio fotografico all’interno di uno stadio. La decisione nasce dalla necessità di tutelare il decoro urbano e la legalità, considerando la posizione e il contesto in cui si è svolta la scena.

L’amministrazione comunale di Torre Annunziata ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video pubblicati on line in queste ore, dove viene ripresa una coppia di sposi, in abito nuziale, posare per un servizio fotografico all’interno dello stadio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sposi all'interno dello stadio per un servizio fotografico, il Comune sporge denuncia alla polizia Leggi anche: Il Newcastle sporge denuncia all’Uefa e alla polizia francese: «Trattamento inaccettabile a Marsiglia» Leggi anche: “Cittadella dello sport” con un nuovo stadio: Comune alla ricerca di risorse economiche La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Foto di sposi allo stadio di Torre Annunziata senza autorizzazione: scatta la denuncia - Nei video, diventati virali sui social, si vedono due freschi sposi entrare allo stadio Giraud di Torre Annunziata, posare sulla tribuna e poi camminare sul terreno di gioco illuminato dai ... msn.com

Foto di sposi allo stadio senza autorizzazione, scatta denuncia nel Napoletano - Nei video, diventati virali sui social, si vedono due freschi sposi entrare allo stadio Giraud di Torre Annunziata, posare sulla tribuna e poi camminare sul terreno di gioco illuminato dai fari. ansa.it

SPECIALISSIMO AGOSTO SPOSI BANGKOK+KRABI+KUALA LUMPUR 15 GIORNI DA 1499.00 X PERSONA volo da roma su bangkok transfer in e out sistemazione in hotel 4* centrale i camera deluxe in pernotto e colazione 4 giorni e 3 notti volo interno dire - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.