Sport in tv oggi domenica 4 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

L'appuntamento sportivo di oggi, domenica 4 gennaio, offre una vasta gamma di eventi trasmessi in TV e streaming. Dalle competizioni invernali ai campionati di basket, tennis, ciclismo e calcio, il programma include diverse discipline e tornei nazionali e internazionali. Di seguito, trovate gli orari e il dettaglio completo degli appuntamenti, per seguire con attenzione tutte le principali competizioni sportive della giornata.

Oggi, domenica 4 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, bob, snowboard, slittino e slittino alpino, il basket con la Serie A maschile e la Coppa Italia femminile, il ciclocross con Coppa del Mondo di Zonhoven, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Nel Girone C della United Cup 2026 di tennis, alla RAC Arena di Perth, l’ Italia sfiderà la Svizzera: alle ore 10.00 italiane aprirà le danze il singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, poi a seguire si giocherà il singolare maschile tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, infine nel doppio misto le coppie saranno formate da Sara ErraniAndrea Vavassori e da Belinda BencicStan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

