Spionaggio droni e simulazioni delle forze speciali | così è stata preparata la cattura di Maduro a Caracas
L’operazione per la cattura di Nicolás Maduro a Caracas è stata pianificata nel dettaglio da agenti della CIA, che hanno monitorato i movimenti del presidente venezuelano nel corso di diversi mesi. Attraverso l’uso di droni, tecnologie di sorveglianza e simulazioni delle forze speciali, le autorità statunitensi hanno predisposto una strategia mirata per questa operazione.
L'operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro è stata preparata per mesi da un selezionato gruppo di agenti della CIA, che ha operato a Caracas spiando i movimenti del presidente venezuelano fino al blitz di ieri.
Leggi anche: Spionaggio, droni e forza militare. Così Washington ha catturato Maduro
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela». Forti esplosioni e aerei a bassa quota: «Colpite basi militari, in azione forze speciali»
Spionaggio, droni e forza militare. Così Washington ha catturato Maduro - Per mesi l’intelligence americana ha seguito ogni passo di Nicolás Maduro. formiche.net
