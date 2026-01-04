Per mesi, l’intelligence americana ha monitorato ogni dettaglio degli spostamenti di Nicolás Maduro, utilizzando droni e altre tecnologie avanzate. Washington ha concentrato le sue risorse sulla sorveglianza del leader venezuelano, raccogliendo informazioni sulla sua routine quotidiana e le persone a lui vicine. Questa operazione ha evidenziato l’attenzione degli Stati Uniti verso la stabilità politica e le strategie di intelligence nel contesto internazionale.

Per mesi l’intelligence americana ha seguito ogni passo di Nicolás Maduro. Dove dormiva, cosa mangiava, chi lo circondava. Un monitoraggio totale, culminato in un’operazione militare che Washington ha battezzato Operation Absolute Resolve e che segna la più drastica proiezione di forza statunitense in America Latina dai tempi della Guerra fredda. A raccontarne i dettagli è un’inchiesta firmata Bbc e ripresa da numerosi media internazionali. Secondo la ricostruzione, l’operazione è il risultato di mesi di pianificazione segreta, addestramenti su replica in scala reale del rifugio presidenziale di Caracas e un livello di compartimentalizzazione tale da escludere preventivamente il Congresso americano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spionaggio, droni e forza militare. Così Washington ha catturato Maduro

Leggi anche: Cia e Delta Force per l’assalto perfetto, così Trump ha catturato Maduro

Leggi anche: Un'operazione di decapitazione da manuale: così la Delta Force ha catturato Maduro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lavrov: «Droni contro residenza Putin a Novgorod. Già scelti obiettivi rappresaglia». Zelensky: bugie. Casa Bianca: Trump ha sentito lo....

Inchiesta «spionaggio», nessun drone russo ha volato sopra il Centro di ricerca di Ispra: per la Procura si può archiviare - La Procura di Milano ha chiesto al gip l’archiviazione dell’inchiesta per le ipotesi di «spionaggio politico o militare», «associazione a delinquere con finalità di terrorismo o eversione», e «attenta ... msn.com

Droni su base militare in Belgio: possibile operazione di spionaggio secondo ministro della Difesa - Sia la Nato sia l'Ue sono in stato di massima allerta a seguito di una serie di violazioni che hanno interessato lo spazio aereo europeo nele ultime settimane Il ministro della Difesa belga Theo ... it.euronews.com

Video. Droni su base militare in Belgio: "possibile operazione di spionaggio" - Sia la Nato sia l'Ue sono in stato di massima allerta a seguito di una serie di violazioni che hanno interessato lo spazio aereo europeo nele ultime settimane ... it.euronews.com

Trump anuncia a captura de Maduro pelas forças armadas dos EUA

Al bando negli USA i droni di DJI per presunti problemi sicurezza nazionale e spionaggio https://www.macitynet.it/p=1448914 - facebook.com facebook