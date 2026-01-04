Spinazzola | Con lo strappo di Neres e Hojlund i difensori avversari sono spaventati dalla nostra profondità
Dopo la partita tra Napoli e Lazio, Leonardo Spinazzola ha commentato l'importanza della profondità offensiva della sua squadra. Con lo strappo di Neres e Hojlund, i difensori avversari si trovano a dover affrontare una linea più dinamica e imprevedibile. Le sue parole sottolineano come questa strategia possa rappresentare un elemento chiave nel percorso della Lazio, rendendo più complesso il lavoro delle difese avversarie.
Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida tra il Napoli e la Lazio La conferenza di Spinazzola. C'è qualcosa che non so fa in campo? «Finchè sono a sinistra il mio ruolo cambia il giusto, se giochiamo a quattro mi alzo sempre come se giochiamo a cinque. Il mio compito non cambia mai, è sempre di stare alto quando abbiamo palla e difendere quando non l'abbiamo». Il tuo nasce da quello che avevate provato? «L'abbiamo studiato e ci siamo allenati su questo. Sapevamo che loro con la linea a quattro se il nostro 10 Eljif si attaccava all'area lo andava a prendere Marusic.
