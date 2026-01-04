Spid gratis come ottenerlo senza costi nascosti | i provider alternativi

Con l’obbligo di pagare 6 euro all’anno per lo Spid di Poste Italiane dal 2026, molti utenti cercano alternative gratuite. Esistono provider alternativi che offrono l’accesso al Sistema Pubblico di Identità Digitale senza costi nascosti. In questa guida, analizzeremo le opzioni disponibili e come ottenerlo facilmente e senza spese, garantendo un’identità digitale sicura e a costo zero.

Lo Spid di Poste Italiane è diventato a pagamento dal 1° gennaio 2026, con un canone di 6 euro annui, e per molti utenti è caccia a un nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale che offra i suoi servizi gratis. La mossa di Poste Italiane segue quella di altri gestori, ma ha un impatto maggiore dal momento che Poste è il principale gestore di identità digitale in Italia, con oltre 28,7 milioni di utenti su circa 40 milioni di Spid attivi. Lo Spid continua a essere ottenibile senza canone annuo, a patto di scegliere con attenzione il provider e la modalità di riconoscimento. Perché lo Spid non è più sempre gratuito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

