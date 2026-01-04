Anna Tatangelo ha condiviso sui social le prime immagini della nascita della sua seconda figlia, Beatrice. La cantante ha mostrato il momento in cui tiene in braccio la piccola, accompagnata dal partner Giacomo Buttaroni, per la prima volta visibile sul suo profilo. Un gesto semplice e naturale che segna un nuovo capitolo nella vita della famiglia Tatangelo.

Anna Tatangelo rompe il silenzio sui social dopo la nascita della sua seconda figlia, Beatrice. La cantante, reduce dal parto, ha condiviso il primo post su Instagram mostrando la bambina tra le braccia e il compagno Giacomo Buttaroni, per la prima volta visibile sul suo profilo. Nel messaggio accompagnatorio, Anna scrive: “ Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice “. Il fratello Maurizio aveva anticipato la notizia pubblicando la prima foto della neonata, suscitando grande emozione tra i fan. Beatrice è la seconda figlia della Tatangelo, dopo Andrea, nato dall’ex compagno Gigi D’Alessio, e rappresenta il frutto dell’amore con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Spettacolo puro”, le prime foto da mamma della super vip italiana fanno venire i brividi: “Benvenuta Bea”

Leggi anche: “Benvenuta Gloria, l’amore raddoppia”. Il volto di Canale 5 è mamma bis: le foto della figlia

Leggi anche: Nassiriya, le parole di Giorgia Meloni fanno venire i brividi: commozione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oggi a Triscina aria di motori e tanta passione! Piloti, mezzi e adrenalina… spettacolo puro - facebook.com facebook