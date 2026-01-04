Spettacoli giochi e divertimento | il programma dell’Epifania a Castelfranco Emilia

Il 6 gennaio a Castelfranco Emilia si rinnova la tradizione dell’Epifania con un programma di eventi distribuiti sul territorio comunale. La giornata propone spettacoli, giochi e attività pensate per coinvolgere tutta la comunità, offrendo un’occasione di svago e condivisione. Un modo per celebrare questa festività in modo semplice e rispettoso delle tradizioni locali, coinvolgendo residenti e visitatori in un appuntamento consolidato nel calendario cittadino.

Una tradizione che si rinnova. Martedì 6 gennaio a Castelfranco Emilia si celebra l'Epifania con una giornata ricca di appuntamenti diffusi su tutto il territorio comunale. La giornata si apre alle ore 8 in corso Martiri, con il mercato settimanale straordinario, che andrà avanti fino alle 13.

