Spazio Cosmo-SkyMed in orbita | primi segnali dal nuovo satellite italiano

È stato annunciato il primo utilizzo del nuovo satellite italiano Cosmo-SkyMed CSG-FM3, lanciato recentemente con un vettore Falcon 9 da Vandenberg. Questo terzo satellite di seconda generazione rafforza la capacità della costellazione italiana di telerilevamento, offrendo nuove opportunità di monitoraggio e raccolta dati dall’orbita. La sua operatività rappresenta un passo importante per la tecnologia e la ricerca nel settore spaziale nazionale.

Prime attività in orbita per Cosmo-SkyMed CSG-FM3, terzo satellite di seconda generazione della costellazione italiana per telerilevamento, lanciato la notte scorsa con un vettore Falcon 9 di SpaceX dalla base californiana di Vandenberg. Circa 59 minuti dopo la separazione del satellite dal vettore e l'immissione in un'orbita bassa eliosincrona a 600 km d'altezza, i primi segnali sono stati ricevuti da Centro Spaziale "Piero Fanti" di Telespazio al Fucino (L'Aquila). Sono dunque state avviate regolarmente le attività della Launch and Early Orbit Phase (LEOP), che prevedono il dispiegamento dei pannelli solari e dell'antenna, le prime manovre orbitali ed i test alle apparecchiature di bordo, in vista dell'inizio delle attività operative nelle prossime settimane.

