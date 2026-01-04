Spari contro Gianluca Pisacane i genitori | Ci stavano aspettando è stato un agguato

Gli spari contro Gianluca Pisacane sono stati descritti dai suoi genitori come un’aggressione improvvisa e pianificata. Il padre, fratello del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, ha riferito che la famiglia è stata presa di mira senza preavviso, con uno di loro che avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla violenza in contesti di tensione.

Lite tra ragazze prima degli spari: Gianluca Pisacane aveva fatto da paciere - 30, il fratello del tecnico del Cagliari è stato ferito mentre tornava a casa. rainews.it

Indagini sugli spari al fratello di Fabio Pisacane: l’uomo operato in ospedale, sta bene - La Polizia indaga per risalire ai responsabili: tutte le ipotesi ancora in piedi. fanpage.it

Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: aggrediti il padre e il fratello dell'allenatore del Cagliari - facebook.com facebook

