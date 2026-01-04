Spari contro Gianluca Pisacane i genitori | Ci stavano aspettando è stato un agguato
Gli spari contro Gianluca Pisacane sono stati descritti dai suoi genitori come un’aggressione improvvisa e pianificata. Il padre, fratello del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, ha riferito che la famiglia è stata presa di mira senza preavviso, con uno di loro che avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla violenza in contesti di tensione.
Il padre di Gianluca Pisacane, fratello del tecnico del Cagliari Fabio: "Ci hanno dato addosso, uno ha preso la pistola e ha sparato". La madre: "Un agguato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
