Spari allo Zen contro la parrocchia la Compagnia del Vangelo | Colpire un luogo sacro non è mai casuale

Nell’ambito delle recenti tensioni, la Compagnia del Vangelo, fondata dal giornalista Davide Romano, si è espressa sulla vicenda degli spari allo Zen contro la parrocchia. Romano sottolinea che atti di violenza contro luoghi sacri non sono mai casuali, evidenziando il coinvolgimento anche di cristiani laici nel sostenere la Chiesa e nel condannare tali azioni.

Al fianco della Chiesa, scendono anche i cristiani laici. È il caso della Compagnia del Vangelo, fondata dal giornalista Davide Romano: "Colpire una chiesa – dice Romano – non è mai un gesto casuale. È un messaggio intimidatorio rivolto a chi, nel quartiere, prova ogni giorno a costruire.

