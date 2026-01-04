Spalletti sicuro che alla Juventus ci siano le barriere mobili? A giudicare dai gol mangiati sembrano più le porte mobili

Spalletti si interroga sulle barriere mobili alla Juventus, ma i risultati in campo sembrano indicare qualcosa di diverso. I gol subiti dai bianconeri suggeriscono che, forse, le difese siano meno solide di quanto si possa pensare. In un contesto di competizione e analisi tattica, è importante valutare con obiettività le variabili che influenzano le prestazioni delle squadre.

Nella splendida cornice abruzzese, tra arrosticini fumanti e famiglia raccolta intorno al tavolo, in una baita calda che profuma di legna e domenica, il Napoli ci regala un pranzo sereno. Troppo forti gli azzurri per ciò che resta della Lazio: il solito due a zero, ormai marchio di fabbrica contiano di quest'anno. Due a zero, e forse sarebbe potuto essere più largo se Elmas non avesse sprecato un paio di occasioni limpide. Mezz'ora di gioco e la partita è già scritta. Spinazzola si muove con la leggerezza di chi sa di avere il futuro già scritto: si candida per i Mondiali e nel frattempo regala un gol e un'altra prestazione super, di quelle che restano nella memoria senza fare rumore.

Spalletti a Sky: "Questo pareggio una scossa per la squadra, è tutta esperienza. David? Ha sbagliato il gesto tecnico ma la responsabilità..." - Dopo il pareggio arrivato contro il Lecce, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: Cosa succede quando domini e poi pareggi? tuttojuve.com

Bucciantini: "Con Spalletti la Juventus ha una forma chiara e sta venendo in superficie" - Marco Bucciantini ha parlato a Sky Sport della nascita della Juventus di Spalletti: "Io lo dissi dopo Bologna, comincia la Juve. tuttojuve.com

Passo falso di @juventusfc bloccata sul pari da @OfficialUSLecce.Grande #Falcone. #Spalletti alla Juve avrà pure le barriere mobili ma a @sscnapoli aveva attaccanti di sicuro più forti come Osi e Kvara e come li ha #Conte rispetto a #David che non segna m x.com

Bergomi sicuro: 'La Juventus di Spalletti può lottare per lo scudetto' - facebook.com facebook

