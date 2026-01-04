Spagna Meloni a Madrid ospite di Abascal | sui social alla guida di una Mini

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ospite di Santiago Abascal a Madrid, condividendo un momento di incontro pubblico. Sui social ha pubblicato una foto alla guida di una Mini, sottolineando l’importanza di questi rapporti istituzionali e personali. L’occasione ha rappresentato un inizio di anno con significati simbolici, rafforzando i legami tra Italia e Spagna e evidenziando il ruolo di figure di spicco nel panorama politico europeo.

"È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l'Italia e il mondo. Sempre benvenuta in Spagna, Giorgia Meloni ". Lo scrive sui social il leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, pubblicando alcune immagini assieme alla presidente del Consiglio. In un breve filmato si vede Meloni guidare una Mini con al fianco Abascal, che sempre via social commenta: "Qui, come copilota di una 'chica valiente' che sta cambiando il mondo. Sono orgoglioso di darle il benvenuto in questo nuovo anno in Spagna, a Madrid e a casa mia".

Mentre #Trump attaccava il #Venezuela, #Meloni era in Spagna a fare la buffona sui social con #Abascal, quello che voleva appendere #Sánchez per i piedi. Immagino con quanto interesse abbia seguito la vicenda con il suo amico fascista. Magari avranno a x.com

LUI GOVERNA. LEI RACCONTA. In Spagna Pedro Sánchez governa davvero: pensioni minime +7% pensioni contributive +2,7% misure concrete contro l’inflazione In Italia Giorgia Meloni racconta: rivalutazioni tagliate pensionati penalizzati - facebook.com facebook

