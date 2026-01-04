Spaccate in due locali la notte di Capodanno Tre giovani nei guai

Durante la notte di Capodanno, due esercizi commerciali di piazzale Tevere, nel quartiere di San Lanfranco, sono stati oggetto di furti con spaccata. I locali coinvolti sono la pizzeria d’asporto “Da Orazio” e “La Salumeteca”. Le autorità stanno indagando sui fatti e sono stati individuati tre giovani sospettati di essere coinvolti negli episodi.

Due spaccate messe a segno nella notte di Capodanno, ai danni di due attività di ristorazione in piazzale Tevere, nel quartiere periferico di San Lanfranco, la pizzeria d'asporto "Da Orazio" e "La Salumeteca". Per entrambi i furti aggravati, i carabinieri hanno individuato e segnalato all'autorità giudiziaria tre presunti responsabili: uno è lo stesso 21enne, di nazionalità tunisina, già portato nel carcere di Torre del Gallo per l'aggressione, con pestaggio e la rapina di un telefonino, avvenuta nella medesima nottata, mezz'ora dopo la mezzanotte, in corso Strada Nuova, all'incrocio con via Mentana, ai danni di due ragazzi di 18 e 17 anni, finiti in ospedale con prognosi di 40 e 22 giorni.

