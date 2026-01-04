Sorrento Film & Food Festival sul palco le star di Eternity e grandi Chef

Il Sorrento Film & Food Festival, giunto alla sua quarta edizione, si è aperto al Teatro Tasso con la partecipazione di attori e chef di rilievo. L’evento, che si svolge fino al 6 gennaio e prevede anche una versione digitale, offre un’occasione di incontro tra cinema e gastronomia, valorizzando le eccellenze locali e internazionali in un contesto culturale e culinario.

Gary Stretch, Phil Palmer, Dessy Tenetekajieva e Amadeo Minghi hanno inaugurato al Teatro Tasso di Sorrento il IV Sorrento Film & Food Festival, che proseguirà fino al 6 gennaio (anche in digitale sul sito Eventive.org). Tra gli ospiti più corteggiati della manifestazione, promossa con il Ministero della Cultura e la Regione Campania, c’erano anche alcuni tra i protagonisti d i ‘Eternity’ il thriller erotico atteso nel 2026: Nolan Funk, Meadow Williams e Kristos Andrews, la sceneggiatrice Celeste Fianna. Il film, diretto da Jamie Marshall e girato tra Roma, Portofino e la Grecia, racconta la storia di un affascinante truffatore che si imbarca su uno yacht di lusso nel Mediterraneo insieme a una ricca socialite, tra colpi di scena, segreti e tensione emotiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Film & Food Festival, Nolan Funk tra le stelle di Sorrento Leggi anche: Sorrento, il Film & Food Festival premia ‘Holocaust Day’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Film & Food Festival, Nolan Funk tra le stelle di Sorrento; Palmer e Zurzolo, Sorrento Film & Food Festival premia la grande musica; Sorrento film & food Festival, il programma: tra stelle del cinema e star della cucina; Fino al 6 gennaio a Sorrento il Film&Food Festival. Fino al 6 gennaio a Sorrento il "Film&Food Festival" - Lo chef Montefusco: "La cucina italiana patrimonio Unesco, un gran risultato" ... rainews.it

Il senatore Bergesio al Sorrento Film & Food Festival: Impegno del governo per la cucina italiana - La cucina italiana, grazie all'azione del governo, è stata riconosciuta dall'Unesco 'Patrimonio immateriale dell'umanità' ... sorrentopress.it

Sorrento film & food Festival, il programma: tra stelle del cinema e star della cucina - Tra i protagonisti del «Sorrento film & food festival», presieduto da Daniel McVicar in programma da oggi al 6 gennaio al teatro Tasso, ci sono anche Meadow Williams e Nolan ... ilmattino.it

Per chi è nelle zone vicino a Sorrento.. Tra i titoli da vedere gratis eccone alcuni che fanno parte del castellone del Sorrento Film & Food Festival (1-6 gennaio 2026) ## Sabato 3 gennaio ore 15.00 UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA di Paul Thomas Anderson ( - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.