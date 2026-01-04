Sorrento Film & Food Festival sul palco le star di Eternity e grandi Chef

Il Sorrento Film & Food Festival, giunto alla sua quarta edizione, si è aperto al Teatro Tasso con la partecipazione di attori e chef di rilievo. L’evento, che si svolge fino al 6 gennaio e prevede anche una versione digitale, offre un’occasione di incontro tra cinema e gastronomia, valorizzando le eccellenze locali e internazionali in un contesto culturale e culinario.

Gary Stretch, Phil Palmer, Dessy Tenetekajieva e Amadeo Minghi  hanno inaugurato al  Teatro Tasso di Sorrento il IV Sorrento Film & Food Festival,  che proseguirà fino al 6 gennaio (anche in digitale sul sito Eventive.org). Tra gli ospiti più corteggiati della manifestazione, promossa con il  Ministero della Cultura e la Regione Campania,  c’erano anche alcuni tra i protagonisti d i ‘Eternity’  il thriller erotico atteso nel 2026:  Nolan Funk, Meadow Williams e Kristos Andrews,  la sceneggiatrice  Celeste Fianna. Il film, diretto da  Jamie Marshall  e girato tra Roma, Portofino e la Grecia, racconta la storia di un affascinante truffatore che si imbarca su uno yacht di lusso nel Mediterraneo insieme a una ricca socialite, tra colpi di scena, segreti e tensione emotiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

