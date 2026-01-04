Nella serata di sabato 3 gennaio 2026, a Tor San Lorenzo, sul litorale sud di Roma, si è verificato un grave incidente stradale. Uno scontro frontale in via Laurentina, vicino a via Colli Marini, ha provocato tre vittime e un ferito grave. L’evento sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida e di prestare attenzione alle condizioni della strada.

Tragedia nella serata di sabato 3 gennaio 2026 a Tor San Lorenzo, sul litorale sud di Roma, dove uno scontro frontale su via Laurentina, all'altezza di via Colli Marini, ha causato tre morti e un ferito grave.Le vittime sono una coppia di coniugi — un uomo di 70 anni e la moglie di 63 — e un 37enne alla guida dell'altra auto, una Nissan Juke. Il figlio della coppia, di circa 32 anni, che viaggiava con i genitori su un'Alfa Romeo, è rimasto gravemente ferito ma non in pericolo di vita: soccorso immediatamente e trasportato in ospedale.Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Tor San Lorenzo, l'incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in curva da parte del 37enne, che ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sorpasso in curva e scontro frontale: morti e feriti a Roma

Leggi anche: Roma, il sorpasso in curva e lo scontro frontale: tre morti e un ferito in un incidente a Tor San Lorenzo

Leggi anche: Ardea, il sorpasso diventa tragedia: tre morti nello scontro frontale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successo; Il sorpasso, poi lo scontro frontale tra auto: tre morti e un ferito; Tragedia a Ardea, scontro frontale dopo un sorpasso: tre morti e un ferito grave; Incidente con sorpasso fatale a Ardea: tre vittime e un ferito grave (FOTO).

Sorpasso azzardato in curva e poi frontale, tre morti e un ferito a Roma - E’ il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo a Roma. secondopianonews.it