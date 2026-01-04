Sophie Codegoni sta per tornare con un inedito ed importante progetto

Sophie Codegoni si appresta a lanciare un nuovo progetto, segnando un passo importante nella sua carriera. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, ha consolidato la sua presenza nel mondo delle influencer, guadagnando un pubblico fedele e apprezzato. Questa nuova iniziativa rappresenta un ulteriore sviluppo nel suo percorso professionale, confermando la sua capacità di evolversi e rimanere al passo con le tendenze del settore.

Sophie Codegoni pronta a stupire tutti con un nuovo progetto. Sta tornando più forte di prima. Sophie Codegoni non è solo una "ex volto dei reality", è riuscita dopo il Grande Fratello ad essere una delle influencer più amate e seguite. Sophie è diventata madre sotto i riflettori, con una platea pronta a santificare o a lapidare a ogni passo falso. Eppure è riuscita a costruire nel tempo una fanbase che la sostiene e la supporta in ogni avventura. Il 2026 sicuramente regalerà a Sophie a tutti coloro che la seguono con affetto un anno emozionante e ricco di sorprese inedite. La Codegoni sta lavorando per compiere un nuovo passo, importante e al tempo stesso grande.

