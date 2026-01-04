Song Sung Blue recensione | un' ode ai sogni di chi non si arrende per un biopic musicale vivace e caotico
Craig Brewer porta sul grande schermo la storia vera di Mike e Claire Sardina catapultandoci nella Milwaukee degli anni '90. Protagonisti due grandi intrattenitori: Hugh Jackman e Kate Hudson. In sala dall'8 gennaio. Chi dice che un fulmine non può colpire due volte nello stesso punto forse non ha mai sentito parlare di Mike e Claire Sardina. Veterano del Vietnam ed ex alcolista stanco di guadagnarsi da vivere impersonando Buddy Holly, lui, madre single di due figli imitatrice di Patsy Cline, lei. Quando si incontrano nel backstage di una fiera di Milwaukee negli anni '90, tra parrucche, lustrini e aspirazioni tradite, tra i due scatta qualcosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Song Sung Blue: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson
Leggi anche: Song Sung Blue, il figlio di Mike Sardina attacca Hugh Jackman: "Mio padre si sta rivoltando nella tomba"
Song Sung Blue, una storia di rinascita attraverso la musica di Neil Diamond; 'Song Sung Blue - Una melodia d’amore': la recensione; Recensione di Track Sung Blue – Il tributo a Neil Diamond riceve una dolce sorpresa nel movie grazie a Jackman e Hudson | MR IT; Song Sung Blue, il figlio di Mike Sardina attacca Hugh Jackman: Mio padre si sta rivoltando nella tomba.
"Song Sung Blue" lodi dalla critica, ma polemiche dal figlio di Mike Sardina: "Tutte bugie" - e sua sorella Angelina Sardina sono diventati fratellastri dei figli di Claire, Rachel e Dayna, dopo il ... tag24.it
"Song Sung Blue" va dove gli altri biopic musicali non osano - “Song Sung Blue” è il film che fa per voi se cercate un biopic musicale in grado di stupirvi, di darvi qualcosa di diverso, di meno telefonato e meno agiografico. today.it
Song Sung Blue, il figlio di Mike Sardina attacca Hugh Jackman: "Mio padre si sta rivoltando nella tomba" - Il biopic sulla popolare cover band di Neil Diamond Thunder & Lightning che vede protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson è stato aspramente bocciato dal figlio del musicista. msn.com
Stabia Hall. . Sogni e palchi improvvisati, una storia d’amore e il coraggio di regalarsi una seconda possibilità. Perché non è mai troppo tardi per cantare la propria canzone. • SONG SUNG BLUE – UNA MELODIA D’AMORE • Al cinema dall’8 gennaio G - facebook.com facebook
Tratto da una storia vera, Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore vi aspetta dall'8 gennaio al cinema. #SongSungBlueIlFilm x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.