Song Sung Blue recensione | un' ode ai sogni di chi non si arrende per un biopic musicale vivace e caotico

Craig Brewer porta sul grande schermo la storia vera di Mike e Claire Sardina catapultandoci nella Milwaukee degli anni '90. Protagonisti due grandi intrattenitori: Hugh Jackman e Kate Hudson. In sala dall'8 gennaio. Chi dice che un fulmine non può colpire due volte nello stesso punto forse non ha mai sentito parlare di Mike e Claire Sardina. Veterano del Vietnam ed ex alcolista stanco di guadagnarsi da vivere impersonando Buddy Holly, lui, madre single di due figli imitatrice di Patsy Cline, lei. Quando si incontrano nel backstage di una fiera di Milwaukee negli anni '90, tra parrucche, lustrini e aspirazioni tradite, tra i due scatta qualcosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

