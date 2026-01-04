Solofra magia e sorrisi per Aspettando la Befana

Solofra si appresta a vivere un pomeriggio di festa con l’evento “Aspettando la Befana”, che si terrà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 17:30 presso il Palazzetto dello Sport di via Casa Papa. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e tradizione, nel rispetto delle norme e con un’atmosfera semplice e accogliente.

Solofra si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della festa e della condivisione con l’evento “Aspettando la Befana”, in programma martedì 6 gennaio 2026 a partire dalle ore 17:30 presso il Palazzetto dello Sport di via Casa Papa.L’iniziativa, pensata per i più piccoli ma capace di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Solofra, magia e sorrisi per “Aspettando la Befana” Leggi anche: Aspettando la Befana…a teatro con "Martina Testadura" Leggi anche: Cassano Irpino si scalda “Aspettando la Befana” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Solofra, magia e sorrisi per “Aspettando la Befana”. The Tales Pub Solofra. James Horner · You're A Mean One, Mr. Grinch. Il Grinch è passato da Tales. Tra panini rubati e risate, anche lui si è lasciato conquistare dalla magia delle feste. Buon Natale da tutti noi. Che sia fatto di momenti da vivere insieme. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.