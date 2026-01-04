Solidarietà in campo Gara tra amministratori per le attività del sociale

Solidarietà in campo: una gara tra amministratori comunali per sostenere le attività sociali del territorio. Un evento pensato per promuovere la collaborazione e il coinvolgimento delle istituzioni locali, dimostrando impegno concreto nel supporto alle iniziative sociali. Durante questa giornata, i rappresentanti dei Comuni si sono confrontati in modo costruttivo, rafforzando il tessuto sociale e rafforzando il senso di comunità.

Un evento di successo, pensato per supportare il territorio, durante il quale gli amministratori dei Comuni sono scesi – letteralmente – in campo. Si è tenuto a Barbarasco il terzo Torneo di Natale in favore dei Centri di socializzazione della Lunigiana. A organizzarlo è stato il Comune di Tresana in collaborazione con la Società della Salute, l'Unione dei Comuni e l'Osservatorio della disabilità. Nelle parole del sindaco di Tresana Matteo Mastrini c'è tutta la soddisfazione per la buona riuscita dell'evento: "Ci tenevo moltissimo a mantenere quella che ormai è una tradizione, e desidero ringraziare tutti i partecipanti per aver contribuito alla sua buona riuscita.

