L’acqua ossigenata, conosciuta anche come perossido di idrogeno, è un rimedio versatile spesso presente in casa. Oltre a usi sanitari, può essere efficace anche per la pulizia del bagno, contribuendo a mantenere il WC igienizzato e senza macchie. Un prodotto semplice e naturale, che merita di essere considerato tra gli alleati quotidiani per la cura della casa.

Tra i prodotti che conserviamo nell’armadietto dei medicinali, l’ acqua ossigenata (o perossido di idrogeno) è probabilmente quello più sottovalutato per le faccende domestiche. Nonostante siamo abituati a usarla solo per disinfettare piccole ferite, questo liquido è un potentissimo alleato per la manutenzione del bagno. Versarne una piccola quantità nel sanitario una volta alla settimana non è solo un trucco di pulizia, ma una vera e propria strategia di igienizzazione profonda consigliata dagli esperti del settore. Il water è inevitabilmente il punto critico della casa per la proliferazione di germi e colonie batteriche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sogni un WC pulito? Usa l’acqua ossigenata, è il rimedio infallibile

