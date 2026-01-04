Sofia Prosperi la più giovane tra gli italiani morti nel rogo
Sofia Prosperi, la più giovane tra le vittime italiane nel tragico incendio di Crans-Montana, è stata riconosciuta da alcuni amici in un video ripreso poco prima della tragedia. L’incidente si è verificato nella notte di Capodanno presso il pub
Alcuni amici l'hanno riconosciuta in un video girato poco prima della tragedia: si tratta di Sofia Prosperi, la più giovane degli italiani che hanno perso la vita nel terribile incendio avvenuto la notte di Capodanno nel pub "Le Constellation" a Crans-Montana. E a piangerla sui social network, postando dei filmati che la ritraggono sorridente o dei messaggi di affetto e di condoglianze, sono proprio gli amici e i compagni di scuola. Sofia, italo-svizzera di 15 anni come da lei indicato con la doppia bandiera sul del profilo Instagram, era nata nel mese di marzo del 2010 a Paradiso sul lago di Lugano, nel Canton Ticino, da una famiglia di italiani trasferitasi da tempo in Svizzera per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
