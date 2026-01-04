Soddisfatto a metà bravi a restare in partita

In questa analisi, si evidenzia come la squadra abbia disputato una partita equilibrata, mantenendo le distanze in modo corretto e dimostrando una buona preparazione. La prestazione si può definire soddisfacente, anche se con margini di miglioramento. Un approccio equilibrato e attento ha permesso di restare in partita, confermando l'importanza di un gioco organizzato e preciso.

"Abbiamo fatto una buona gara. Siamo stati equilibrati, abbiamo mantenuto le distanze in modo corretto. In questo stadio non è mai semplice recuperare una partita del genere. Siamo stati aggrappati alla prestazione: bravi a riagguantare la gara". Alberto Gilardino nella sala stampa del Ferraris, dopo il pareggio del Pisa contro il Genoa è "soddisfatto a metà": "Abbiamo avuto situazioni in ripartenza dove avremmo potuto essere più lucidi, ma la squadra ha lottato: ci sono molte cose positive. Il gol subito è evitabile: dobbiamo lavorare sui dettagli: diventa determinante sul nostro percorso di crescita per mantenere la fiamma della permanenza in A accesa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

