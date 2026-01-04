soccorso alpino recupera gruppo scout smarrito sul monte polveracchio

Il Soccorso Alpino della Campania ha recuperato un gruppo scout di Napoli, smarrito sul Monte Polveracchio, nel comune di Capaccio Paestum. L'intervento, svolto da tre squadre specializzate, si è concluso con successo, garantendo la sicurezza dei giovani coinvolti. L'operazione ha evidenziato l'importanza di strumenti e competenze specifiche nelle attività di ricerca e soccorso in ambienti montani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un gruppo scout di Napoli è stato recuperato nella serata di ieri da tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania dopo essersi smarrito sul Monte Polveracchio, nel comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. I giovani, durante un’escursione, avevano imboccato per errore un sentiero non segnato, ritrovandosi in una zona impervia e potenzialmente pericolosa. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando il gruppo non è rientrato nei tempi previsti. Le ultime tracce sono state individuate vicino al Santuario della Madonna del Granato, una zona caratterizzata da sentieri difficili e poco visibili al calar del sole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

