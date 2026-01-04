Soccorso Alpino recupera gruppo scout smarrito sul Monte Polveracchio
Il Soccorso Alpino della Campania ha recuperato un gruppo scout di Napoli, smarrito sul Monte Polveracchio, nel comune di Capaccio Paestum. L'intervento, svolto da tre squadre specializzate, si è concluso con successo, garantendo la sicurezza dei giovani coinvolti. L'operazione ha evidenziato l'importanza di strumenti e competenze specifiche nelle attività di ricerca e soccorso in ambienti montani.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un gruppo scout di Napoli è stato recuperato nella serata di ieri da tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania dopo essersi smarrito sul Monte Polveracchio, nel comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. I giovani, durante un’escursione, avevano imboccato per errore un sentiero non segnato, ritrovandosi in una zona impervia e potenzialmente pericolosa. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando il gruppo non è rientrato nei tempi previsti. Le ultime tracce sono state individuate vicino al Santuario della Madonna del Granato, una zona caratterizzata da sentieri difficili e poco visibili al calar del sole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Scout in difficoltà sul Monte Polveracchio: interviene il Soccorso Alpino
Leggi anche: Gruppo di alpinisti bloccati sul Monte Terminio: recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania
Escursionista in difficoltà sul gruppo delle Panie; ?? Dramma sul Corno Medale: escursionista incrodato, soccorsi in azione; Bloccati dal ghiaccio nella notte di San Silvestro. Salvati quattro escursionisti romani; Capodanno: 4 escursionisti romani 19enni soccorsi nella notte sul monte La Brecciosa, in Ciociaria.
Gruppo scout di Napoli si perde sui monti di Capaccio: salvati nella notte - Capaccio– Hanno scelto il sentiero sbagliato e sono finiti a ridosso di un dirupo pericoloso. cronachedellacampania.it
Capaccio, gruppo scout ritrovato e messo in sicurezza - Tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute ieri sera per soccorrere un gruppo scout di Napoli che si era trovato in difficoltà ... msn.com
Molazzana, si frattura una caviglia in montagna: recuperata turista belga - Una ragazza belga di 30 anni è stata recuperata dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasta bloccata sul sentiero 139 Di Borra di Canala, nel gruppo della Pania della Croce, dopo es ... noitv.it
Questa notte tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) sono intervenute per soccorrere un gruppo scout di Napoli che si era trovato in difficoltà durante un’escursione. - facebook.com facebook
#Valanga in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2.300 metri di quota. Quattro gli escursionisti travolti: 1 persona è morta, 2 sono state soccorse in gravi condizioni con l'intervento dell'elicottero del Soccorso Alpino. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.