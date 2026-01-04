Slittino Summer Britcher piazza il colpo doppio a Sigulda Italiane attorno alla top10

Summer Britcher si è distinta nella tappa di Sigulda, valida per la Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2025-2026, consolidando la sua posizione. Le atlete italiane si sono comunque fatte notare, tornando con buoni piazzamenti e attestandosi vicino alla top10. Un risultato che conferma l’interesse crescente per questa disciplina, in attesa delle prossime tappe del circuito internazionale.

Summer Britcher si è aggiudicata la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2025-2026. Sul budello baltico la seconda manche disputata oggi ha ribaltato quasi tutto. Julia Taubitz che era al comando, infatti, si ferma in terza posizione, mentre fa il percorso inverso Summer Britcher che centra il successo. La classifica generale vede ora al comando proprio Summer Britcher con 270 punti contro i 245 di Merle Fraebel ed i 244 di Julia Taubitz. Quarta Lisa Schulte con 234, quinta Hannah Prock con 231. La vittoria in quel di Sigulda, quindi, va alla statunitense Summer Britcher con il tempo complessivo di 1:23.

